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تقرير طبي: لا يوجد كسر واضح بقدم بايدن

05:56 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
تقرير طبي: لا يوجد كسر واضح بقدم بايدن

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

أصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتواء في كاحل قدمه اليمنى أثناء لعبه مع كلبه.

وجاء في بيان للطبيب كيفين أوكونور أن "الأشعة السينية الأولية بدت مطمئنة من أنه لا يوجد كسر واضح".

وأضاف الطبيب " أنه سيجري تصوير إضافي بالأشعة المقطعية للحصول على صورة أكثر تفصيلاً".

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