تعيين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض تحت إدارة بايدن

وكالات:

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

جين ساكي، هي المتحدثة السابقة للمكتب الصحفي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وشغلت أيضًا منصب متحدثة الخارجية الأمريكية.