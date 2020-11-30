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تعيين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض تحت إدارة بايدن

12:33 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
تعيين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض تحت إدارة بايدن

جين ساكي

وكالات:

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

جين ساكي، هي المتحدثة السابقة للمكتب الصحفي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وشغلت أيضًا منصب متحدثة الخارجية الأمريكية.

جين ساكي البيت الأبيض جو بايدن

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