الرئيس الفرنسي بعد هجوم فيينا: "لن نستسلم"
باريس- (د ب أ):
أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين الهجوم "الإرهابي" الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، وأبدى دعمه للمستشار النمساوي زيباستيان كورتس.
وكتب ماكرون عبر تويتر باللغتين الفرنسة والألمانية: "نحن الفرنسيون نشاطر الشعب النمساوي الصدمة والحزن .. إنها قارتنا الأوروبية ويجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون .. لن نستسلم لأي شيء".
وقالت مصادر في قصر الإليزيه إن ماكرون أبدى دعمه وتضامنه مع كورتس وعرض تقديم أي مساعدة مطلوبة.
الخبر التالى:وزير داخلية النمسا: مشتبه به في هجوم فيينا مازال طليقا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107925
عدد المصابين
-
99652
عدد المتعافين
-
6291
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
46971166
عدد المصابين
-
33855220
عدد المتعافين
-
1207108
عدد الوفيات
إعلان