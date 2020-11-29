رئيس البرازيل يؤجل تهنئة بايدن بسبب مزاعم تزوير الانتخابات الأمريكية

برازيليا - (د ب أ):

قال الرئيس البرازيلي ، جايير بولسونارو، إنه سيؤجل تهنئة جو بايدن بفوزه في الانتخابات، مرددا مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتزوير الانتخابات الأمريكية.

وأضاف بولسونارو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء: "سأنتظر وقتا قليلا إضافيا".

وتابع: "لدي الكثير من مصادر المعلومات التي تفيد بحدوث الكثير من التزوير حقا .. وسواء كانت (تلك المعلومات) كافية لتحديد فائز أو آخر، لا أعلم ، وأنا أتمهل قليلا".

يشار إلى أن الرئيس بولسونارو المنتمي لتيار اليمين المتطرف، كان حليفا لترامب، ويحاكي في كثير من الأحيان أسلوب حكمه.