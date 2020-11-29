أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

اعتقال مجندة أمريكية بتهمة دعم منظمة إرهابية في سوريا

12:09 م الأحد 29 نوفمبر 2020
اعتقال مجندة أمريكية بتهمة دعم منظمة إرهابية في سوريا

ارشيفية

واشنطن - أ ش أ

أفاد المدعي العام بولاية نيوجيرسي الأمريكية كريج كاربينيتو، باعتقال امرأة من ولاية نيوجيرسي، كانت مجندة في الجيش الأمريكي، بتهمة دعم منظمة إرهابية في سوريا.

وقال كاربينيتو - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد - إن "ماريا بيل، البالغة من العمر 53 عاما، متهمة بإرسال أموال ومعلومات بشكل خفي لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة".

من جانبها، أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن "بيل استخدمت تطبيقات مشفرة للتواصل وتقديم المشورة للمقاتلين المتمركزين في سوريا الذين كانوا أعضاء في جبهة النصرة"، مضيفة أن بيل، العضوة السابقة في الحرس الوطني، استغلت خبرتها في الجيش لتوفير مساعدات مالية وأخرى متعلقة بالقتال للمجموعة الإرهابية".

هذا المحتوى من

Asha
بولاية نيوجيرسي الأمريكية اعتقال مجندة أمريكية تهمة دعم منظمة إرهابية سوريا

الخبر التالى:

مصادر دبلوماسية: انفجارات العاصمة الإريترية ناجمة عن صواريخ انطلقت من إثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة تطلق موقعًا لاستخراج الشهادات وتقديم الخدمات إلكترونيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا