استمرار المظاهرات في بولندا احتجاجًا على قانون حظر الإجهاض

وارسو - (د ب أ)

خرج الآلاف من المواطنين مجددًا في تظاهرة بالعاصمة البولندية وارسو اليوم السبت، للتعبير عن الاحتجاج على تشديد قانون حظر الإجهاض في بولندا.

وذكرت صحيفة "جازيتا فيبورتشا" البولندية، أن الشرطة طلبت من المتظاهرين المغادرة عبر مكبرات الصوت وحاولت محاصرتهم.

وهتف المتظاهرون بالقول "لنا الحق في الاحتجاج". كما حملوا لافتات كتب عليها "لا تقل لي كيف أعيش" و "تخلصوا من الحكومة المعادية للمرأة". وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن الشرطة اعتقلت عدة أشخاص.

وقد أعاد منظمو التظاهرة في العاصمة وارسو بشكل رمزي تسمية ساحة في وسط المدينة باسم "ساحة حقوق المرأة".

كما نظمت مسيرات احتجاجية أصغر في مدن بولندية أخرى، من بينها مدن كراكوف وفروكلاف. وقد صادفت المظاهرات أيضًا الذكرى 102 للسماح للمرأة في بولندا بممارسة حقها في الاقتراع وتحديدا في 28 نوفمبر 1918.

وقد شهدت بولندا منذ أواخر أكتوبر الماضي، تنظيم العديد من الاحتجاجات في شوارعها، اعتراضا على حكم المحكمة الدستورية بأن عمليات الإجهاض التي تمت بسبب وجود عيوب خلقية لا يمكن علاجها، والتي تغطي مجموعة واسعة من الحالات بداية من متلازمة داون إلى الأمراض القاتلة، كانت غير قانونية بموجب الدستور.