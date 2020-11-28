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رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش عاصمة إقليم تيجراي

06:37 م السبت 28 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش عاصمة إقليم تيجراي

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي

وكالات:
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، دخول الجيش الإثيوبي عاصمة إقليم تيجراي، بعد أيام من التمرد الذي قادته الحركات المسلحة في الإقليم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وكانت السلطات المحلية المعارضة في إقليم تيجراي أكدت تعرض مدينية ميكيلي لقصف مكثف، وذلك على خلفية إعلان الجيش الإثيوبي إحراز تقدم ميداني صوب عاصمة الإقليم.
وقال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، دبرصيون جبر ميكائيل، في رسالة خطية لوكالة "رويترز"، السبت، إن قوات حكومة أديس أبابا شنت زحفا في محاولة لإحكام السيطرة على ميكيلي، مشيرا إلى أن "قصفا جويا عنيفا" يطال المدينة اليوم السبت.
وأكدت وكالة "فرانس برس" تعرض مقلي لقصف مكثف، نقلا عن السلطات المحلية وموظفين إغاثيين.
كما اتهم جبر ميكائيل قوات إريتريا المجاورة بمداهمة مخيمات اللاجئين في الإقليم بهدف استعادة مواطني البلاد الفارين من بلدهم.
من جانبها، أشارت يلين سيوم، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى أن القصف الذي تنفذه القوات الحكومية لا يطال المناطق السكنية، قائلة إن "أمن الإثيوبيين في ميكيلي وتيجراي لا يزال أولية للحكومة الاتحادية".

آبي أحمد إثيوبيا إقليم تيجراي

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