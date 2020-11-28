الجيش الليبي يعتقل 7 إرهابيين للقاعدة من عدة جنسيات

طرابلس - (د ب أ)

أعلنت قوات القيادة العامة التابعة للجيش الوطني الليبي، اعتقال سبعة إرهابيين يتبعون تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب العربي وشمال أفريقيا" في مدينة أوباري جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية على موقعها الإلكتروني.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، في بيان اليوم السبت، إن القبض على هذه العناصر تم خلال عملية أمنية، نفذتها وحدات القوات المسلحة بحي الشارب وحي التراقين في مدينة أوباري.

وقال الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة، نفذت فجر اليوم السبت، عملية نوعية في منطقة أوباري "حي التراقين وحي الشارب"، بالجنوب الغربي استهدفت أحد أوكار تنظيم "القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي"، تم خلالها اعتقال سبعة "إرهابيين" ينتمون لجنسيات مختلفة.

ووفق المسماري، صادرت قوات القيادة العامة، كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة.

وأضاف المسماري أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا "الإرهابية التكفيرية" والقضاء عليها، وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.