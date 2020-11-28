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سوريا تدين اغتيال العالم الإيراني وتصف الحادث بالعمل الإرهابي

05:35 م السبت 28 نوفمبر 2020
سوريا تدين اغتيال العالم الإيراني وتصف الحادث بالعمل الإرهابي

فيصل المقداد

دمشق - (د ب أ)

أدان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب العاصمة طهران أمس الجمعة، واصفًا هذا الإجرامي بالعمل الإرهابي.

جاءت تصريحات المقداد خلال لقائه اليوم السبت مع السفير الإيراني لدى سورية جواد ترك أبادي، حيث بحثا آفاق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها ومجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المقداد قوله إن مثل هذه الجرائم تؤثر على العالم أجمع لأنها ليست مجرد عملية اغتيال وإنما عمل إرهابي يجب على المجتمع الدولي إدانته وعلى الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤلياتها في محاربة الإرهاب والالتزام بقواعد القانون الدولي وإلا فلن نحصد إلا مزيدا من التوتر في المنطقة.

كما عبر وزير الخارجية السوري عن ثقته بقدرة إيران على "مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يقف وراءها الكيان الصهيوني ومن يدعمه في ممارسة القرصنة الدولية".

فيصل المقداد سوريا إيران الإرهاب

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