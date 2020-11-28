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كورونا حول العالم: الإصابات 61.7 مليون والوفيات 1.44 مليون

12:20 م السبت 28 نوفمبر 2020
كورونا حول العالم: الإصابات 61.7 مليون والوفيات 1.44 مليون

فيروس كورونا

واشنطن- (د ب أ):

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 61 مليونا و707 آلاف و636 حالة، حتى الساعة الثامنة و48 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و443 ألفا 673 حالة.

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