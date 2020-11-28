كورونا حول العالم: الإصابات 61.7 مليون والوفيات 1.44 مليون
واشنطن- (د ب أ):
بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 61 مليونا و707 آلاف و636 حالة، حتى الساعة الثامنة و48 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و443 ألفا 673 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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114475
عدد المصابين
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102268
عدد المتعافين
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6596
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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عدد المصابين
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42391513
عدد المتعافين
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1437622
عدد الوفيات
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