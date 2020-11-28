الصحة العالمية: 60 إلى 70% من السكان بحاجة للتحصين لمنع انتقال كورونا

جنيف- أ ش أ:

قالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية كاثرين أوبراين "إن دراسات النماذج في ظل ظروف معينة تظهر أن حوالي 60 إلى 70% من سكان العالم بحاجة لأن يكونوا محصنين لوقف انتقال فيروس كورونا".

وأضافت أوبراين - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت - أن هذا يعتمد بالطبع على ما سيكون عليه أداء اللقاحات.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تخطى عتبة الـ61 مليونًا، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.4 مليون، وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.