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الصحة العالمية: 60 إلى 70% من السكان بحاجة للتحصين لمنع انتقال كورونا

12:17 م السبت 28 نوفمبر 2020
الصحة العالمية: 60 إلى 70% من السكان بحاجة للتحصين لمنع انتقال كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف- أ ش أ:

قالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية كاثرين أوبراين "إن دراسات النماذج في ظل ظروف معينة تظهر أن حوالي 60 إلى 70% من سكان العالم بحاجة لأن يكونوا محصنين لوقف انتقال فيروس كورونا".

وأضافت أوبراين - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت - أن هذا يعتمد بالطبع على ما سيكون عليه أداء اللقاحات.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تخطى عتبة الـ61 مليونًا، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.4 مليون، وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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