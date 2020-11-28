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كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

04:23 ص السبت 28 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أرشيفية

سول- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم السبت عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 33 ألفا و375 حالة، حسب وكالة يونهاب للأنباء.

ويتجاوز بذلك العدد اليومي للإصابات الجديدة 500 إصابة لليوم الثالث على التوالي، منذ أوائل شهر آذار/مارس عندما شهدت البلاد الموجة الأولى من الإصابات بالفيروس.

ومن بين الإصابات الـ 504 المسجلة حديثا، هناك 486 إصابة محلية و18 إصابة وافدة من الخارج.

كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 522.​

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