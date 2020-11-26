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مصر تدين استهداف ميناء الشقيق جنوب السعودية

09:52 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
مصر تدين استهداف ميناء الشقيق جنوب السعودية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - أ ش أ

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، استهداف "ميناء الشقيق" بجنوب المملكة العربية السعودية والذي أسفر عن إلحاق أضرار بناقلة نفط يونانية، وذلك عقب تدمير زورق مُفخخ وإحباط عمل إرهابي من جانب القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر مجددا - في بيان لوزارة الخارجية - على استنكارها الشديد للممارسات العدوانية الغاشمة التي تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة، وبما يُمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التجارة الدولية وأمن وحرية الملاحة الدولية.

كما شددت مصر، مُجددًا على مواصلة دعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وذلك في مساعيها لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

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