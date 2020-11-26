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أكثر من 2400 وفاة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشه

03:54 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
أكثر من 2400 وفاة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشه

أرشيفية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 2400 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشهر، وفق سكاي نيوز.
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 12.6مليون، حتى الساعة 0725 صباحا بتوقيت نيويورك الأربعاء ، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.5% خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت ولاية تكساس أيضا أكبر عدد من الوفيات التي جرى تسجيلها في الأربعة عشرين ساعة الماضية حيث توفى 196 مريضا بكوفيد-19.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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