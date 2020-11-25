الأعلى منذ مايو.. بريطانيا تسجل نحو 700 وفاة بكورونا في يوم واحد

لندن - (د ب أ)

سجلت بريطانيا نحو 700 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، وهي أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا تشهده البلاد منذ مطلع مايو الماضي.

وأعلنت هيئة الإحصاء في بريطانيا اليوم الأربعاء، تسجيل 696 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في الأسابيع الأربعة الماضية.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في البلاد 18 ألف و213 حالة.

ويعول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على إغلاق جزئي سيبدأ مطلع الشهر المقبل لمدة شهر، كما يعقد آمالا كبيرة على إجراء اختبارات جماعية وتوافر تطعيمات قريبا.

وبلغ معدل الإصابات الجديدة في البلاد لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام نحو 209 حالة.

وكانت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء قد أفادت بأن إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 55935 حالة. وتعافي من المرض 3405 أشخاص من المصابين حتى صباح اليوم.