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صحيفة سورية: الانفجار في ريف إدلب ناجم عن تفجير القوات التركية لجسر

03:14 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
صحيفة سورية: الانفجار في ريف إدلب ناجم عن تفجير القوات التركية لجسر

وكالات:

أفادت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر محلية في إدلب بأن صوت الانفجار الذي سمع صداه بمعظم أرجاء المحافظة ليلة الثلاثاء، ناجم عن تفجير القوات التركية لجسر بريف المدينة.

وقالت المصادر إن القوات التركية قامت بتفجير جسر بلدة محمبل على الطريق الدولي M4 بريف إدلب الجنوبي.

إلى ذلك قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، إن دوي انفجار سمع بالقرب من منطقة محمبل في ريف إدلب الغربي بسوريا، "أثناء تواجد القوات التركية هناك، ولا يعلم طبيعته حتى اللحظة".

وأكد المرصد أن القوات التركية استنفرت قواتها وانتشرت على طريق اللاذقية-حلب الدولي، وذلك منذ ما قبل منتصف الليل، لافتا إلى أنه يعتقد بأن دوي الانفجار "ناجم عن تفجير ألغام من قبل الأتراك".

انفجار ادلب سوريا الحرب السورية تركيا

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