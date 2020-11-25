حاكمة طوكيو تدعو المواطنين إلى تجنب الخروج قدر الإمكان لاحتواء تفشي كورونا

طوكيو- (د ب ا):

دعت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوركو كويكي المواطنين إلى تجنب الخروج قدر الإمكان، كما طلبت من المطاعم والحانات بالإغلاق المبكر في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كويكي القول " أريد من مواطني طوكيو تجنب الخروج قدر الإمكان لمنع تفشي الفيروس بصورة أكبر ".

وطلبت كويكي من الحانات والمطاعم ومحلات الكاريوكي الإغلاق الساعة العاشرة مساء .

وأشارت إلى أنه سوف يتم تقديم تعويضات للمنشآت التي تتعاون مع السلطات.

وكانت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية قد أفادت أنه سوف يُطلب من الحانات والمطاعم الإغلاق الساعة العاشرة مساء لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السبت المقبل.

ويذكر أنه تم فرض إجراءات مماثلة في طوكيو منذ ستة أشهر، عندما أعلنت الحكومة المركزية حالة الطوارئ العامة.

ويقول الخبراء إن حالات الاصابة بالفيروس تتزايد أيضا في هوكايدو ومناطق حول أوساكا وناجويا.

ويحذر الخبراء من أن ارتفاع حالات الاصابة قد يؤثر سلبا على النظام الصحي في البلاد.

وكانت اليابان قد سجلت أكثر من 1200 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء. ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس أكثر من 130 ألف ، في حين تجاوزت حالات الوفيات 2000 حالة.