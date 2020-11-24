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إسرائيل تقرر إعادة جميع طلاب المدارس إلى الدراسة تدريجيًا

03:18 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
إسرائيل تقرر إعادة جميع طلاب المدارس إلى الدراسة تدريجيًا

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه تقرر إعادة جميع طلاب المدارس الذين كانوا لا يزالون يتلقون التعليم عن بعد إلى مقاعد المدارس، وذلك على مراحل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتم إغلاق المدارس في منتصف سبتمبر عندما فرضت إسرائيل إغلاقا ثانيا على مستوى البلاد. وقد بدأت الخروج منه تدريجيا في أكتوبر.

وكان طلاب الصفوف من الأول إلى الرابع قد عادوا بالفعل إلى المدارس في وقت سابق من هذا الشهر، بينما عاد طلاب الصفين الخامس والسادس اليوم الثلاثاء.

ووفقا للقرار الذي اتخذته الحكومة المصغرة المعنية بمتابعة ملف فيروس كورونا أمس، فإن باقي الطلاب سيعودون إلى المدارس على مدار الأسبوعين المقبلين.

ورغم ذلك، سيبقى الأطفال في المدارس بالمناطق المصنفة "حمراء"(أي بها مستويات عالية من العدوى) في المنازل.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا في نحو أربعة أسابيع، حيث أعلنت تسجيل 943 إصابة جديدة.

وكان المتوسط اليومي للإصابات الجديدة في نهاية سبتمبر قد وصل إلى تسعة آلاف حالة.

وإجمالا، أصيب أكثر من 330 ألف شخص وتوفي 2818 شخصا من جراء الإصابة في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.2 مليون نسمة.

إسرائيل طلاب المدارس فيروس كورونا

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