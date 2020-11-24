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الكويت تدين استهداف الحوثيين لمحطة بترولية في جدة

10:30 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
الكويت تدين استهداف الحوثيين لمحطة بترولية في جدة

علم الكويت

الكويت- أ ش أ:

أدانت الكويت، بأشد العبارات ، استهداف جماعة الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي، الثلاثاء، أن "استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة، والتي تستهدف المدنيين، والبنى التحتية، وإمدادات الطاقة العالمية، والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، تستوجب تحرك المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن؛ لردع من يخطط ويقف وراءها، صيانة للأمن والسلم الدوليين".

وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام مع السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقراره

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