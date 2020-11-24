الكويت تدين استهداف الحوثيين لمحطة بترولية في جدة
الكويت- أ ش أ:
أدانت الكويت، بأشد العبارات ، استهداف جماعة الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة السعودية.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي، الثلاثاء، أن "استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة، والتي تستهدف المدنيين، والبنى التحتية، وإمدادات الطاقة العالمية، والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، تستوجب تحرك المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن؛ لردع من يخطط ويقف وراءها، صيانة للأمن والسلم الدوليين".
وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام مع السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقراره
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113027
عدد المصابين
-
101881
عدد المتعافين
-
6548
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان