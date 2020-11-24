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البحرين تدين اعتداء جدة الإرهابي: "عمل جبان"

10:28 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
البحرين تدين اعتداء جدة الإرهابي: "عمل جبان"

البحرين

المنامة- أ ش أ:

أدانت البحرين بشدة الاعتداء الإرهابي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ، على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، الثلاثاء - "أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد العالمي".

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها جماعة الحوثي، والتي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.

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البحرين الإرهاب اعتداء جدة

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