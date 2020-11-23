أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير الدولة الأفغاني للسلام: 4 عقود من الحرب تسببت في شقاء كبير لشعب أفغانستان

11:53 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
وزير الدولة الأفغاني للسلام: 4 عقود من الحرب تسببت في شقاء كبير لشعب أفغانستان

سيد سادات منصور نادري

أفغانستان - (أ ش أ)

قال سيد سادات منصور نادري وزير الدولة الأفغاني للسلام، اليوم الاثنين، إن أربعة عقود من الحرب تسببت في مأساة كبيرة لشعب أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية في نسختها الإنجليزية عن نادري قوله في افتتاح مؤتمر جنيف 2020 بشأن أفغانستان إن النساء، على وجه الخصوص، عانين من أعباء الحرب الثقيلة وهناك عدد لا حصر له من النساء اللائي فقدن أزواجهن وأبناءهن وبناتهن جراء هذه الحرب.
وأردف يقول إن ما يدعو للأسف أن ذبح شبابنا سواء كانوا صحفيين أو طلبة جامعة أو نشطاء حقوقيين معنيين بقضايا المرأة أصبح حكاية عادية ومألوفة.
وأضاف "ليس صدفة أن تُستَهدف هذه الجماعات من قبل المتطرفين فهؤلاء دليل على التقدم الذي أحرزته أفغانستان على صعيد بناء مجتمع أكثر شمولية مُنفتح على الخارج ويؤمن بالتعددية".
وقال وزير الدولة الأفغاني إن العنف وإراقة الدماء يواصلان تقسيم المجتمعات الأفغانية وتمزيق الأسر، مشددا على أن المكاسب التي أحرزتها أفغانستان لم تكن أبدا في خطر كما هي الآن.
وأكد نادري على المنعطف الخطير الذي تمر به عملية السلام الأفغانية بقوله "نحن ملتزمون بإعطاء هؤلاء الأكثر عرضة للخطر صوتا يصل إلى أعلى المستويات".
وخلال خطابه في مؤتمر جنيف، كرر نادري أن التزام الحكومة الأفغانية بالشمولية يمتد إلى ما هو أبعد من عملية صنع السلام الرسمية.

هذا المحتوى من

سيد سادات منصور نادري أفغانستان

الخبر التالى:

ولاية ميشيجان تعتمد فوز بايدن في الانتخابات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا