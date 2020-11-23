أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الخارجية الفلسطينية: تنسيق فلسطيني أردني لتوفير الحماية للأقصى

11:07 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
الخارجية الفلسطينية: تنسيق فلسطيني أردني لتوفير الحماية للأقصى

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، "إنها تقوم بتنسيق جهودها لحماية المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة، مع الأشقاء في الأردن، وهو ما تم بحثه والتنسيق بشأنه في الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين الشقيقين الذي عقد الأسبوع الماضي في عمان".

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنها تتابع باهتمام كبير على كافة المستويات التصعيد الحاصل باستهداف دولة الاحتلال، والجمعيات الاستيطانية التهويدية المتطرفة للأقصى وباحاته، في وقت يتعرض فيه الفلسطينييون لأبشع أشكال العقوبات والتضييقات العنصرية لإعاقة وصولهم إلى المسجد، بما في ذلك الاعتقالات، والإبعادات، وسحب الهويات، واحتجازها، ونشر الحواجز في وجه المصلين.

وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة لإدارة ترامب، داعية أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى التعامل بكل جدية مع تلك التهديدات.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المقدسات المسيحية، والإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى، وهو ما يتطلب أيضا دورا فاعلا وجديا من اليونسكو والمنظمات الأممية المختصة للإيفاء بالتزاماتها، ومسؤولياتها تجاه مبادئها، وقراراتها ذات الصلة.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رام الله فلسطين المسجد الأقصى المبارك

الخبر التالى:

أغضب تركيا وأثار سخط فلسطين وأربك فرنسا.. لماذا يحاول بومبيو تلميع نفسه؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة.. "الأرصاد": موجة جديدة من عدم الاستقرار حتى الجمعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا