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بي بي سي: الحوثيون يعلنون استهداف محطة "أرامكو" السعودية في جدة

06:26 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
بي بي سي: الحوثيون يعلنون استهداف محطة "أرامكو" السعودية في جدة

محطة أرامكو السعودية _أرشيفية

أعلنت متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، استهداف محطة توزيع لشركة النفط السعودية "أرامكو" في مدينة جدة بصاروخ.

وأضاف المتحدث العسكري، صباح الاثنين، أن نتائج الضربة الحوثية جاءت "دقيقة جدًا"، حسب "بي بي سي عربي".

وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان المستهدف.

ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية لهذا الإعلان.

الحوثيون السعودية محطة أرامكو السعودية

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