ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأمريكية لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة

وكالات

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في نيوم اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.