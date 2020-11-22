سيناتور جمهوري: الوقت حان لترامب لبدء المرحلة الانتقالية

واشنطن - (د ب أ)

قال السيناتور الجمهوري كيفن كريمر، اليوم الأحد، إنه يجب أن تكون هناك نهاية لمعركة الرئيس دونالد ترامب، لعكس نتائج انتخابات 3 نوفمبر التي خسرها أمام المرشح الجمهوري جو بايدن.

وقال النائب عن ولاية نورث داكوتا في برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "ان بي سي": "لقد حان الوقت لبدء الانتقال، على الأقل التعاون مع عملية الانتقال.. أفضل أن يكون لدي رئيس لديه أكثر من يوم واحد للاستعداد".

وقال كرامر إنه أخبر موظفيه "منذ أكثر من أسبوع" بالتعاون مع أي تواصل من أجل العملية الانتقالية، مضيفًا، "لدينا حكومة نديرها". وغرد السيناتور جون كورنين من تكساس اليوم الأحد، كاتبًا أن بايدن يجب أن يحصل الآن على "إحاطات استخباراتية".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن هذه التصريحات جاءت بعد ساعات من إعلان زميله السيناتور الجمهوري بات تومي أن ترامب "استنفد جميع الخيارات القانونية المعقولة" في ولاية بنسلفانيا، وقد حان الوقت للاعتراف بالهزيمة.

وقال تومي في بيان مطول مساء أمس السبت، بعد رفض دعوى ترامب القضائية التى أقامتها حملته الانتخابية ضد عملية التصويت في ولاية بنسلفانيا: "يجب على الرئيس ترامب قبول نتيجة الانتخابات وتسهيل عملية الانتقال الرئاسي".

وقد تعهدت حملة ترامب بالتقدم باستئناف.