الشرطة البريطانية تعتقل العشرات خلال مظاهرات رافضة للإغلاق
لندن - (د ب أ)
اعتقلت الشرطة البريطانية عشرات الأشخاص، أثناء احتجاجات رافضة للإغلاق الصحي في عدة مدن، خلال مطلع الأسبوع الجاري.
وكانت المدن الأكثر تأثرًا هي ليفربول في شمال غربي إنجلترا، وباسيلدون في شرقي إنجلترا، وبورنموث على الساحل الجنوبي.
وفي إنجلترا ، ينتهي الإغلاق الجزئي في ظل قيود شديدة على الاختلاط البدني في 2 ديسمبر. ومع ذلك، فإن المدارس والجامعات مفتوحة.
وهناك لوائح مختلفة يتم تطبيقها في مناطق أخرى بالمملكة المتحدة.
واعتُقل متظاهرون بسبب انتهاكهم لتدابير الحماية من فيروس كورونا أو أظهروا سلوكا عنيفا تجاه هيئات الطوارئ.
الخبر التالى:من هو فيصل المقداد وزير الخارجية السورية الجديد؟
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
112676
عدد المصابين
-
101783
عدد المتعافين
-
6535
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58446149
عدد المصابين
-
40434639
عدد المتعافين
-
1385505
عدد الوفيات
إعلان