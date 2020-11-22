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الشرطة البريطانية تعتقل العشرات خلال مظاهرات رافضة للإغلاق

07:22 م الأحد 22 نوفمبر 2020
الشرطة البريطانية تعتقل العشرات خلال مظاهرات رافضة للإغلاق

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة البريطانية عشرات الأشخاص، أثناء احتجاجات رافضة للإغلاق الصحي في عدة مدن، خلال مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت المدن الأكثر تأثرًا هي ليفربول في شمال غربي إنجلترا، وباسيلدون في شرقي إنجلترا، وبورنموث على الساحل الجنوبي.

وفي إنجلترا ، ينتهي الإغلاق الجزئي في ظل قيود شديدة على الاختلاط البدني في 2 ديسمبر. ومع ذلك، فإن المدارس والجامعات مفتوحة.

وهناك لوائح مختلفة يتم تطبيقها في مناطق أخرى بالمملكة المتحدة.

واعتُقل متظاهرون بسبب انتهاكهم لتدابير الحماية من فيروس كورونا أو أظهروا سلوكا عنيفا تجاه هيئات الطوارئ.

الشرطة البريطانية مظاهرات رافضة للإغلاق فيروس كورونا

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