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عالم روسي يحذر من خطر ظهور أمراض قاتلة على خلفية انتشار كورونا

01:23 م الأحد 22 نوفمبر 2020
عالم روسي يحذر من خطر ظهور أمراض قاتلة على خلفية انتشار كورونا

فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

حذر عالم الأوبئة، عضو مجلس الدوما الروسي، جينادي أونيشينكو من خطر ظهور أمراض قاتلة تهدد البشرية على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال أونيشينكو - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد- إنه بسبب القيود المفروضة على الرعاية الطبية الروتينية في العالم، من الممكن تفشي مرض الحصبة، والذي يعد وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية من أخطر الأمراض المعدية في الوقت الراهن.

وأضاف: "أريد تحذير الدول التي تتخلى حاليا عن الطب الوقائي وعن حملات التطعيم الوطني، من خطر جسيم. هناك خطر تفشي عدوى أكثر خطورة بكثير من كوفيد-19، وفي الطفولة المبكرة".

وأشار عالم الأوبئة الروسي إلى أن الكثير من المؤسسات الطبية بالعالم أعلنت تعليق برامج التطعيم ضد الحصبة للأطفال، ومن بينها معهد /مردوخ/ الأسترالي لأبحاث الأطفال في ملبورن.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات كورونا حول العالم حاجز 50 مليون إصابة، توفي من بينها أكثر من مليون و258 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 35 مليونا آخرين.

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فيروس كورونا مجلس الدوما الروسي جينادي أونيشينكو موسكو

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