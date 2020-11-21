ترامب أمام قمة العشرين: قمنا بعمل كبير للحد من تداعيات كورونا الاقتصادية

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته قامت بعمل جيد على الصعيد الاقتصادي للحد من تداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصادي.

وقال ترامب في كلمة أمام قمة العشرين الافتراضية برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت "كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد مستقبلا ولفترة طويلة".

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، أعمال قمة مجموعة العشرين متوجّها بالحديث عبر شاشة إلى زعماء آخرين، في بداية اجتماعات افتراضية استثنائية تخيّم عليها جهود مكافحة فيروس كورنا المستجد والأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة.

وظهر قادة أغنى دول العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرافض للاقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، في نوافذ متعددة على شاشة توسطّتها صورة العاهل السعودي.

ويلتقي زعماء العالم في القمة التي تنظّمها دولة عربية لأول مرة بينما تتكثّف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة مؤخرًا، وفيما تتوالى الدعوات لسد عجز بنحو 4,5 مليارات دولار في صندوق خاص بتمويل هذه الجهود.

وقال الملك سلمان في كلمته الافتتاحية "نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب".

وأضاف "جهودنا المشتركة خلال قمة الرياض سوف تؤدي إلى إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم".