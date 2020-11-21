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البرلمان العربي: رئاسة السعودية لقمة العشرين تؤكد دورها الريادي العالمي

03:14 م السبت 21 نوفمبر 2020
البرلمان العربي: رئاسة السعودية لقمة العشرين تؤكد دورها الريادي العالمي

عادل بن عبدالرحمن العسومي

كتب - (مصراوي):

ثمن صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، استضافة السعودية قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمشاركة قادة أقوى عشرين دولة اقتصادياً، مشيداً بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها السعودية لتوفير كافة عوامل النجاح لهذه القمة التي تعول عليها دول العالم كافة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي والحد من تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استضافة السعودية لقمة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية تؤكد الدور الريادي العالمي للسعودية في قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الطاقة والمناخ والاقتصاد

الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته المخلصة لنجاح القمة في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، والتوصل إلى خريطة طريق واضحة نحو تعافي الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية العالمية.

عادل بن عبدالرحمن العسومي البرلمان العربي قمة العشرين

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