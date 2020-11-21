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مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة نورنبرج الألمانية

03:12 م السبت 21 نوفمبر 2020
مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة نورنبرج الألمانية

الشرطة الألمانية

نورنبرج - (د ب أ):

قُتل شخصان في واقعة إطلاق نار بأحد شوارع مدينة نورنبرج الألمانية اليوم السبت.

وقال متحدثة باسم الشرطة إنه تم القبض على مشتبه به، مضيفة أنه لا توجد مؤشرات على خلفية إرهابية.

وعثرت خدمات الطوارئ على امرأة مصابة بطلقات نارية قاتلة ملقاة في أحد الشوارع في حي جيبرسدورف. وعثر رجال الشرطة على جثة رجل على مقربة منها.

وبحسب البيانات، تتولى فرقة خاصة من الشرطة العمل في موقع الجريمة، الذي تم تطويق الشوارع المحيطة به.

ولم تدل الشرطة بمعلومات إضافية عن الواقعة.

مقتل شخصين إطلاق نار مدينة نورنبرج الألمانية

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