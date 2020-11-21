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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمالي تشيلي

06:16 ص السبت 21 نوفمبر 2020
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمالي تشيلي

أرشيفية

سانتياجو- (د ب أ):
ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر الساحل الشمالي لتشيلي على المحيط الهادي مساء الجمعة، حسبما أفادت الخدمة الجيولوجية الأمريكية والسلطات التشيلية.

وسجل مركز الزلازل في تشيلي والخدمة الجيولوجية الأمريكية الزلزال الساعة 2311 من مساء الجمعة (0211 بتوقيت جرينتش يوم السبت) على بعد 44 كيلومترا جنوب غربي أوفال، في منطقة كوكيمبو الشمالية.

ويقع ساحل تشيلي على حلقة النار في المحيط الهادي، والتي تشهد معدلا مرتفعا من النشاط الزلزالي.

زلزال تشيلي مقياس ريختر المحيط الهادي

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