أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

جوتيريش يدعو قبيل انطلاق قمة العشرين للتضامن في توزيع لقاحات كورونا

11:18 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
جوتيريش يدعو قبيل انطلاق قمة العشرين للتضامن في توزيع لقاحات كورونا

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة إلى التضامن بين القوى الاقتصادية الكبرى، حيث دعا إلى التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا.
وفي حديثه قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين في السعودية، قال جوتيريس إن الإنجازات الأخيرة في مجال اللقاحات "تقدم بارقة أمل".
وأضاف قائلا: "لكن بارقة الأمل تلك يجب أن تصل إلى كل شخص". وقال إن "التضامن هو فعلا النجاة".
وعبر جوتيريس عن أمله في أن تكون مبادرة كوفاكس العالمية للقاحات "الأداة الرئيسية لضمان أن تصبح اللقاحات بالفعل منفعة عامة عالمية ومتاحة بأسعار معقولة للجميع".
وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك إن "مجموعة العشرين لها دور مهم للغاية، وأناشد كل أعضاء المجموعة أن يصبحوا أعضاء في كوفاكس".
والتزم حوالي 160 دولة متقدمة ونامية بالفعل بمبادرة كوفاكس، بما في ذلك الصين، بينما لم تنضم لها الولايات المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول استثمرت بالفعل 10 مليارات دولار في جهود تطوير لقاحات وأدوات تشخيص وعلاجات، لكن هناك حاجة إلى 28 مليار دولار أخرى، تشمل 2ر4 مليار دولار مطلوبة قبل نهاية العام.

أنطونيو جوتيريش نيويورك فيروس كورونا الأمم المتحدة

الخبر التالى:

سفير مصر باليمن يبحث مع رئيس المجلس الانتقالي تطورات الأزمة اليمنية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112318

    عدد المصابين

  • 101685

    عدد المتعافين

  • 6521

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57145838

    عدد المصابين

  • 39664018

    عدد المتعافين

  • 1363730

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا