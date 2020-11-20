اتصال هاتفي بين العاهل السعودي والرئيس التركي حول قمة العشرين

وكالات:

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلال الاتصال، تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، غداً السبت، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وجددت المملكة وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الترحيب باستضافة أعمال القمة التي تعدّ أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و 75 % من التجارة العالمية.