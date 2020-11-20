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‏فريق بايدن الانتقالي يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة وينتقد ترامب

08:54 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
‏فريق بايدن الانتقالي يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة وينتقد ترامب

جو بايدن

وكالات:

كشف فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن، أن الرئيس الجديد قد يعلن عن الحكومة المقبلة بحلول عيد الشكر.

ووفقا لشبكة سكاي نيوز عربية، انتقد الفريق الانتقالي الرئيس الحالي دونالد ترامب، بسبب عدم تواصلها معها للتنسيق بشأن المرحلة الانتقالية.

‏وأضافت "نأمل أن تصدق إدارة الخدمات العامة على فوز بايدن حتى نحصل على المعلومات الضرورية لمباشرة عملنا".

‏وأكدت "ستكون الحكومة متنوعة بحيث تمثل جميع أطياف المجتمع الأمريكي".

وكان مستشار القانوني للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وصف خسارة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعاوى القضائية بأنها "انهيار تام".

وقال مستشار بايدن، إن حملة ترامب خسرت 28 دعوى قضائية حتى الآن.

‎‏وأضاف أن "حملة ترامب تحاول بشتى الطرق عرقلة مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات".

وشكك ترامب في أكثر من مناسبة في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه تمت عمليات تزوير في أكثر من ولاية.

وقال محامو ترامب أمس إن هناك العديد من الأدلة على حدوث تزوير في عدة ولايات.

بايدن دونالد ترامب

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