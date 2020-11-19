محامي ترامب يكرر مزاعم عن تزوير واسع النطاق بلا سند

واشنطن - (د ب أ):

أشار رودي جولياني وغيره من المحامين الذين يقودون جهود الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لإلغاء هزيمته من أجل إعادة انتخابه، إلى عملية احتيال واسعة النطاق وغير قابلة للتصديق لصالح جو بايدن، لكنهم لم يقدموا أي مزاعم جديدة بالتزوير ولم يقدموا أي دليل على ذلك، حسبما أفادت وكالة بومبرج للأنباء.

وتراوحت مزاعمهم ،في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ، من شكاوى بأن المراقبين الجمهوريين لم يسمح لهم بمراقبة فرز الأصوات في فيلادلفيا وديترويت إلى ادعاء من جانب سيدني باول محامية ترامب بأن آلات التصويت الأمريكية التي صنعتها شركة "دومينيون فوتينج سيستمز" تستخدم برمجيات مصنوعة في فنزويلا بتوجيه من هوجو شافيز، الذي شغل منصب رئيس البلاد، وتوفي في عام 2013.

وذكرت باول أن ادعاءها تم إثباته من خلال إفادة خطية تم تقديمها مع دعوى قضائية في جورجيا. وقالت "دومينيون فوتينج سيستمز" وهي شركة أمريكية إنها لا علاقة لها بفنزويلا.

وأضافت: "لقد فاز الرئيس ترامب بأغلبية ساحقة. سوف نثبت ذلك".

وكتب ترامب عبر تويتر اليوم أن المؤتمر الصحفي سيظهر "طريقا واضحا للغاية وقابلا للتطبيق لتحقيق النصر".

يشار إلى أن ترامب يرفض الإقرار بخسارته في الانتخابات الرئاسية الامريكية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، مصرا على إنه الفائز، واشار إلى وجود مخالفات.