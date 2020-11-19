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وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان هاتفيا الأزمات بالشرق الأوسط

04:01 م الخميس 19 نوفمبر 2020
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان هاتفيا الأزمات بالشرق الأوسط

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- (د ب أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني "دومينيك راب" الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من الوزير البريطاني اليوم لمناقشة موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية، وكذا عدد من الملفات والقضايا ذات البعد الإقليمي والدولي التي تشغل اهتمام البلديّن.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تناولا تكثيف التشاور السياسي والعمل على زيادة التبادل التجاري وكذا التعاون في المجال الاقتصادي والقطاع السياحي، بما يخدم المصالح المُشتركة للدولتيّن الصديقتيّن، كما تم مناقشة الترتيبات ذات الصلة بإبرام اتفاقية المُشاركة بين البلديّن على ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأفاد المُتحدث بأن الوزير شكري استعرض الجهود المبذولة من قبل القاهرة للتوصل لتسويات سياسية شاملة تحقق السلام والاستقرار المنشود بالمنطقة.

ووفق المتحدث، تبادل الوزيران الرؤى حول سُبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتغير المناخ.

سامح شكري وزير الخارجية أحمد حافظ القطاع السياحي الاتحاد الأوروبي بريطانيا مصر مكافحة الإرهاب

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