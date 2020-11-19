جونسون يعتزم زيادة 16.5 مليار جنية استرليني في ميزانية مجال الدفاع

لندن- (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، الخميس، اعتزامه تخصيص 16.5 مليار جنيه إسترليني إضافية للجيش خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في أكبر استثمار في مجال الدفاع منذ الحرب الباردة.

وقال جونسون - في بيان ألقاه من مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت" ونقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن عصر خفض الميزانية المخصصة للدفاع يجب أن ينتهي، موضحا أن الموقف الدولي الحالي محفوف بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة.

وأشارت القناة إلى أن من المقرر أن توفر خطة جونسون 10 آلاف فرصة عمل سنويا....وتقدر ميزانية الإنفاق السنوية على مجال الدفاع في بريطانيا أقل من 42 مليار جنيه إسترليني سنويا.

يذكر أن جونسون يسعى في ظل اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى تجهيز جيش يمتلك أحدث العتاد والقدرات الإلكترونية.