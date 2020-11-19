أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

واشنطن تخطط لتوفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام

12:14 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
واشنطن تخطط لتوفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام

لقاح كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، مساء يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لتوفير حوالي 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للتوزيع بحلول نهاية العام الجاري.

وأعلنت شركتا فايزر وموديرنا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن لقاحاتهما المرشحة فعالة بنسبة حوالي 95% في تجارب المرحلة الثالثة.

ومن جانها، ذكرت شركة "فايزر" اليوم، حسب "سي إن إن" أن بيانات المرحلة الثالثة النهائية أكدت فعاليتها، كما تخطط الشركة لتقديم طلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة المقبلة.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا واشنطن الولايات المتحدة فيروس كورونا

الخبر التالى:

سفير مصر في السودان يؤكد دعم القاهرة للخرطوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع قياسي للإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا