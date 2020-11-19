واشنطن تخطط لتوفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، مساء يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لتوفير حوالي 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للتوزيع بحلول نهاية العام الجاري.
وأعلنت شركتا فايزر وموديرنا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن لقاحاتهما المرشحة فعالة بنسبة حوالي 95% في تجارب المرحلة الثالثة.
ومن جانها، ذكرت شركة "فايزر" اليوم، حسب "سي إن إن" أن بيانات المرحلة الثالثة النهائية أكدت فعاليتها، كما تخطط الشركة لتقديم طلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة المقبلة.
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