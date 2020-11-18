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إستونيا تقيل وزير داخلية شكك في شرعية الانتخابات الأمريكية

09:47 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
إستونيا تقيل وزير داخلية شكك في شرعية الانتخابات الأمريكية

الرئيسة الإستونية كيرستي كالجولايد

تالين - (د ب أ)

عينت الرئيسة الإستونية كيرستي كالجولايد، وزيرًا جديدًا للداخلية ليحل محل الوزير السابق الذي استقال بعد التشكيك في شرعية نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أدى آلار لانيمان من حزب الشعب الإستوني المحافظ الشعبوي ذي الميول اليمينية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء.

ويخلف لانيمان (58 عامًا) زميله في حزبه مارت هيلمي، الذي استقال من منصبه مطلع الأسبوع الماضي.

وتعرض هيلمي وابنه مارتن، الذي يشغل منصب وزير المالية في البلاد، لانتقادات شديدة بسبب تصريحات في برنامج إذاعي شككا فيه في شرعية الانتخابات الأمريكية التي فاز بها جو بايدن.

كما وصف هيلمي بايدن بأنه "شخصية فاسدة" في البرنامج.

ينتمي الاثنان إلى الحزب الشعبوي اليميني "أي كيه ار أي"، الذي أصبح جزءًا من الائتلاف الحاكم في عام 2019 بعد تحول صوب يمين في التصويت.

ومع ذلك، فقد كان مصدر فضيحة متكررة منذ ذلك الحين. وكان مارت هيلمي هو مؤسس الحزب وزعيمه منذ فترة طويلة.

ووصفت الرئيسية كالجوليد تصريحات هيلمي ونجله بأنها "هجوم على الديمقراطية والأمن الإستونيين".

إستونيا الانتخابات الأمريكية كيرستي كالجولايد

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