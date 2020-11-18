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مئات المتظاهرين يحتجون على قواعد كورونا أمام البرلمان الألماني

11:49 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
مئات المتظاهرين يحتجون على قواعد كورونا أمام البرلمان الألماني

مظاهرات امام البرلمان الألماني

برلين- (د ب أ):

تظاهر عدة مئات من الأشخاص صباح اليوم الأربعاء احتجاجا على قيود كورونا، وذلك قبل بدء جلسة البرلمان الألماني (بوندستاج) لإجراء تعديلات على قانون الحماية من العدوى.

وذكرت الشرطة أن المتظاهرين تجمهورا حول مبنى الرايخستاج المفروض حوله طوق أمني، مضيفة أن الأجواء تتسم بالهدوء حتى الآن.

وتتوقع الشرطة أن يرتفع عدد المتظاهرين إلى أكثر من عشرة آلاف.

ويتعين خلال المظاهرات في ألمانيا ارتداء الكمامات وضمان مسافة آمنة بين الأفراد. وتستعين الشرطة بألفي من أفرادها خلال المظاهرة، مدعومة بأفراد من تسع ولايات أخرى والشرطة الاتحادية.

وقد حظرت وزارة الداخلية الألمانية عدة مظاهرات مسجلة مباشرة أمام مبنى الرايخستاج فيما يسمى بـ"المنطقة السلمية"، لذلك قامت الشرطة بتطويق المنطقة على نطاق واسع. ومع ذلك، كانت هناك دعوات عديدة على الإنترنت لعدم تسجيل المظاهرات والذهاب بشكل عفوي إلى برلين والاحتجاج أمام البرلمان. وتحدثت الشرطة عن "مستوى عال من الحشد".

البرلمان الألماني متظاهرين برلين ألمانيا

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