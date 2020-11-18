الحرب في سوريا: "قتلى" في غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية داخل سوريا

متحدث عسكري إسرائيلي قال إن طائرات مقاتلة قصفت أهد

دمشق- (بي بي سي):

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة جندي آخر من جراء غارات جوية شنتها إسرائيل على أهداف داخل سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته قصفت "أهدافا عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري"، وذلك بعد الكشف عن عبوات ناسفة زرعت بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وشملت الأهداف "منشآت تخزين ومقرات ومجمعات عسكرية"، إضافة إلى "بطاريات صواريخ أرض - جو سورية"، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وكانت وكالة سانا قد أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي".

ونفذت إسرائيل ضربات جوية وصاروخية عدة على سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011 ، واستهدفت تلك الضربات القوات الإيرانية وقوات حزب الله اللبنانية وكذلك القوات الحكومية.

ونادرا ما تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عن الضربات، ولكن عندما تفعل ذلك تقول إنها ترد على ما تصفه بالعدوان على الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه اكتشف عبوات ناسفة زرعت بالقرب من الحدود مع سوريا.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن العبوات الناسفة "وضعتها خلية سورية بتوجيه إيراني".

وتعد طهران حليفا رئيسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وحمّل الجيش الإسرائيلي في بيانه "النظام السوري المسؤولية عن جميع الأعمال التي ترتكب انطلاقا من أراضيه، وتعهد بمواصلة العمل حسبما تقتضيه الضرورة، ضد التمركز الإيراني في سوريا".