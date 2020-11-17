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وزير الدفاع الأمريكي: بدء سحب جزء من القوات من أفغانستان والعراق خلال ساعات

09:25 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
وزير الدفاع الأمريكي: بدء سحب جزء من القوات من أفغانستان والعراق خلال ساعات

قوات أمريكية

وكالات:

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار خفض القوات الأمريكية في الخارج أتخذ بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.

وأكد ميلر في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سكاي نيوز" عربية، بدء سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة.

‏وأشار إلى أن القرار يتضمن خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 5000 إلى 2500، كما تخفض القوات في العراق من 3200 إلى 2500، وذلك بحلول 15 يناير المقبل.

وكان قد توقع القادة العسكريون الأمريكيون أن يصدر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب أمرًا رسميًا في أقرب وقت هذا الأسبوع لبدء انسحاب إضافي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق قبل مغادرة منصبه في 20 يناير.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، إشعارًا للقادة يعرف باسم "أمر تحذير" لبدء التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان إلى 2500 جندي و2500 في العراق بحلول 15 يناير.

القوات الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي أفغانستان العراق دونالد ترامب

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