إثيوبيا: الجيش يحقق انتصارات حاسمة ويقترب من عاصمة تيجراي

وكالات

قالت الحكومة الإثيوبية، مساء اليوم الثلاثاء، إن قواتها حققت انتصارات كبيرة على الجبهات الشرقية والغربية في حربها ضد حكومة إقليم تيجراي، وإن الجيش يتقدم نحو عاصمة الإقليم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بيان من مكتب قوة العمل الحكومية المعنية بالصراع في تيجراي، إن قوة المجلس العسكري تتقهقر، والجيش يتحرك لتقديم مجلس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى العدالة.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من التداعيات الأمنية والجيوساسية والإنسانية الناتجة عن الصراع في أثيوبيا، لا سيما في ظل الانتهاكات ضد المدنيين ونزوح الآلاف منهم إلى مناطق مجاورة في السودان.

من جانبها أدانت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بشدة الهجوم الذي شنته الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على مطار في العاصمة الإريترية أسمرة، قبل ٣ أيام، مؤكدة أنها تقدر ضبط النفس من قبل إريتريا، التي ساعدت في منع زيادة الصراع.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم، عن بالغ قلقها بسبب تلك الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة وقد تسبب زعزعة في الاستقرار الإقليمي.

وحثت جهبة تحرير شعب تيجراي والسلطات الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الصراع واستعادة السلام وحماية المدنيين.