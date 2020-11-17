كورونا في البرازيل: الإصابات تصل إلى 5.88 مليون والوفيات 166 ألفًا و14
برازيليا- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مدينة ساو باولو، إلى 5.88 مليون حالة، وذلك استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
ووصل عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 166 ألفا و14، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 34ر5 مليون شخص.
وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 37 أسبوع.
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