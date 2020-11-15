أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إسرائيل تهدد حماس: إذا لم تلتزم بالهدوء فالتبعات ستكون صعبة

02:37 م الأحد 15 نوفمبر 2020
إسرائيل تهدد حماس: إذا لم تلتزم بالهدوء فالتبعات ستكون صعبة

بيني جانتس

تل أبيب - (د ب أ):

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، من أن التبعات ستكون صعبة على قيادة حركة حماس وعلى سكان قطاع غزة إذا ما لم تلتزم حماس بالهدوء عبر الحدود بين القطاع وإسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن جانتس القول إن حركة حماس هي المسؤولة عن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين صوب إسرائيل الليلة الماضية.

وقال إنه بالإضافة إلى الرد الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على الفور فإن "إسرائيل ستواصل العمل في المكان والوقت المناسبين لخدمة مصالحها ومواطنيها على المدى البعيد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه أغار على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر: "ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية، شنت مقاتلات ومروحيات حربية، بالإضافة إلى دبابات، غارات على بنية تحتية ومواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني بعد مسؤوليته عن إطلاق القذيفتين.

بيني جانتس حماس إسرائيل

الخبر التالى:

الجبير منتقداً ألمانيا: السعودية ليست بحاجة إلى أسلحتكم!

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصراع في إثيوبيا: تصعيد خطير بعد استهداف مطار أسمرة بالصواريخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا