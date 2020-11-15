إسرائيل تهدد حماس: إذا لم تلتزم بالهدوء فالتبعات ستكون صعبة

تل أبيب - (د ب أ):

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، من أن التبعات ستكون صعبة على قيادة حركة حماس وعلى سكان قطاع غزة إذا ما لم تلتزم حماس بالهدوء عبر الحدود بين القطاع وإسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن جانتس القول إن حركة حماس هي المسؤولة عن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين صوب إسرائيل الليلة الماضية.

وقال إنه بالإضافة إلى الرد الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على الفور فإن "إسرائيل ستواصل العمل في المكان والوقت المناسبين لخدمة مصالحها ومواطنيها على المدى البعيد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه أغار على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر: "ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية، شنت مقاتلات ومروحيات حربية، بالإضافة إلى دبابات، غارات على بنية تحتية ومواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني بعد مسؤوليته عن إطلاق القذيفتين.