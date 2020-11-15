أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا

12:37 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا

وفيات كورونا ــ صورة ارشيفية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء يوم السبت، عن تسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 69 أمس الجمعة.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7787 شخصًا، بعد أن كانت 7712 في الإحصائية السابقة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 503943 إصابة مؤكدة، بينها 363347 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية السبت 6427 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.

وفيات كورونا موسكو فيروس كورونا

الخبر التالى:

مجلس الأمن يمدد تفويض قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:13 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا