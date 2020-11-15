موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء يوم السبت، عن تسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 69 أمس الجمعة.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7787 شخصًا، بعد أن كانت 7712 في الإحصائية السابقة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 503943 إصابة مؤكدة، بينها 363347 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية السبت 6427 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.