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الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع خارج الحدود

11:07 م السبت 14 نوفمبر 2020
الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع خارج الحدود

طهران - (د ب أ)

أعلنت العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن القوة المدفعية بالحرس استهدفت مواقع الزمر المناوئة للثورة الاسلامية خارج الحدود الوطنية، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأضاف البيان، أن المضحين لدى القوة البرية للحرس الثوري، استهدفوا صباح اليوم مواقع الزمر الارهابية المناوئة للثورة الاسلامية خارج الحدود الشمال غربية للبلاد؛ ما أسفر عن خسائر وأضرار جسيمة في صفوف هؤلاء الأعداء.

وتابع البيان، أنه كما سبق التحذير مرارَا، فإن الأمن القومي والحفاظ على هدوء ورخاء الشعب الإيراني لاسيما أهالي المحافظات الحدودية، خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية ولاسيما حرس الثورة الإسلامية الذي لن يجامل ولا يميّز بين اي من الحدود في هذا الخصوص إطلاقًا، وسينزل العقاب في الجماعات الارهابية على ممارساتهم المشينة والإجرامية أينما كانوا.

الحرس الثوري الإيراني

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