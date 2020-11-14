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الكويت تؤيد إجراءات المغرب في منطقة الكركرات

05:16 م السبت 14 نوفمبر 2020
الكويت تؤيد إجراءات المغرب في منطقة الكركرات

وزارة الخارجية الكويتية

الكویت - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجیة الكويتية، عن تأیید دولة الكویت، للإجراءات التي اتخذتھا المملكة المغربیة الشقیقة لضمان انسیاب حركة البضائع والأفراد بشكل طبیعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بین المغرب وموریتانیا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وجددت الوزارة في بیان صحفي الیوم السبت، موقف دولة الكویت الثابت والمبدئي في دعم سیادة المغرب ووحدة ترابه، معربة عن رفضھا لأي أعمال أو ممارسات من شأنھا التأثیر على حركة المرور في ھذه المنطقة.
ودعت إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمیة وفقا لما نصت علیه قرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة.

الكويت المغرب

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