فرنسا تعلن عن مقتل قيادي إرهابي في مالي

باريس- (د ب أ):

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الجمعة أن القوات الفرنسية قتلت قياديا إرهابيا بارزا في مالي الأسبوع الجاري.

وجرى تعريف الهدف باسم "باه أج موسى"، الزعيم العسكري لجماعة "أر في أي إم" الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة. وقالت بارلي إنه كان وراء هجمات عدة على القوات المالية والدولية.

وقالت بارلي في تغريدة إن الرجل قُتل يوم الثلاثاء في عملية شاركت فيها القوات البرية والمروحيات في شرق مالي بالقرب من ميناكا.

وفي وقت لاحق يوم الجمعة، قال الجيش الفرنسي إن مهمة "برخان" لمكافحة الارهاب تمكنت من تحييد عشرات من الإرهابيين" في عملية نفذتها يوم الخميس بالقرب من قرية نياكي (180 كيلومترا) شرق موبتي بوسط مالي.

وقال الجيش إن طائرات تابعة لمهمة "برخان رصدت "مجموعة أشخاص مثيرة للريبة" بالقرب من القرية وقررت المهمة "تحييدهم" بعد أن تأكدت أنهم أعضاء في جماعة إرهابية.

وأوضح الجيش في بيان أنه تم قصف المعسكر من الجو بينما قدمت قوات كوماندوز الجبال الدعم للعملية على الأرض.

وأضاف البيان "بعد ساعات قليلة من القتال، انتهت العملية بتحييد عشرات من أعضاء جماعات إرهابية، وتم ضبط أو تدمير 20 دراجة نارية وأسلحة".

وأرسلت فرنسا نحو 5100 جندي إلى منطقة الساحل التي تمتد عبر مالي، لمقاتلة الجماعات الإرهابية المسلحة وبعضها متحالف مع القاعدة وأخرى مع داعش. وتنشط مهمات أخرى تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في المنطقة.​