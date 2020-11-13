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السعودية تعزي رئيس موزمبيق في ضحايا مذبحة ملعب كرة القدم

03:04 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
السعودية تعزي رئيس موزمبيق في ضحايا مذبحة ملعب كرة القدم

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - أ ش أ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء اليوم الجمعة، لرئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.

وقال العاهل السعودي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - "علمنا بنبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نُدين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المُشين".

وأعرب الملك سلمان عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدا أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس الموزمبيقي.

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